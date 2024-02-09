Afyonkarahisar'da menfeze devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde menfeze devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde menfeze devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
M.Y, idaresindeki 42 V 4283 plakalı tır, Kemerkaya köyü yakınlarında yol kenarında bekleyen bir tıra çarpıp menfeze devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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