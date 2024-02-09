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        Afyonkarahisar'da menfeze devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde menfeze devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:30 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:41
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        Afyonkarahisar'da menfeze devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde menfeze devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        M.Y, idaresindeki 42 V 4283 plakalı tır, Kemerkaya köyü yakınlarında yol kenarında bekleyen bir tıra çarpıp menfeze devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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