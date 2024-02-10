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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza! - Bursa haberleri

        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!

        Bursa'da, bisikletle seyir halindeyken toplu taşıma minibüsüne çarpan iki kişiden 16 yaşındaki Batın Atalı yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen minibüs sürücüsü N.C'nin işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:10
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        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
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        Bursa'da, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yeşilyayla Sokağı'nda seyreden Batın Atalı ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının bulunduğu bisiklet, Mümin Gençoğlu Caddesi'ne girdiklerinde N.C. idaresindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle Atalı ve arkadaşı yola savruldu.

        İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

        AA'da yer alan habere göre kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Atalı ve arkadaşını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Atalı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen minibüs sürücüsü N.C'nin işlemleri sürüyor.

        KAZA ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, Atalı ve arkadaşının bisikletle caddeye çıktıklarında minibüsle çarpışarak savruldukları görülüyor.

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