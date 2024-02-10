Köyünde kurduğu atölyede rengarenk taşlarla takı yapıyor

ARİF YAVUZ/KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki köyüne atölye kuran 51 yaşındaki Hazım Bozca, rengarenk taşlardan yaptığı takı ve hediyelik eşyalarla evinin geçimini sağlıyor.

Armutlu köyünde yaşayan Bozca, uzun yıllar Denizli'de tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştı.

Geçirdiği iş kazası nedeniyle mesleğini bırakan Bozca, 2010'da bir arkadaşının tavsiyesiyle takı tasarımı eğitimi aldı.

Köyündeki evinin yanına "Değerlitaş İşleme Atölyesi"ni kuran Bozca, Türkiye'nin farklı illerinden topladığı rengarenk taşları işleyerek takıya ve hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

- "Genelde gümüş ürünler üzerine taşları işliyorum"

Bozca, AA muhabirine, Türkiye'deki açık araziler ve dağlardan taşlar topladığını söyledi.

Türkiye'nin taş konusunda çok zengin olduğunu vurgulayan Bozca, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her bölgesinden değerli taş topluyoruz. Ama genelde Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çok değerli taş buluyoruz. Taşları işleyerek ya da işlemeden satışını yapıyorum. Genelde gümüş ürünler üzerine taşları işliyorum. Yüzükler, kolyeler, bileklikler, küpeler, tespihler ve çeşitli hediyelik eşyalar tasarlıyorum. 103 farklı taştan bunları yapıyorum. Bunların arasında yakut ve safir bile var."

- Meraklılarına işi öğretmek istiyor

Bozca, Türkiye'nin farklı kentlerindeki bijutericiler ile gümüşçülerden yoğun sipariş aldığını, onların ürünlerine istenilen değerli taşları yerleştirerek gönderdiğini anlattı.

Değerli taşların bazılarının kilogram, bazılarının gramla satışının yapıldığını aktaran Bozca, "Bu iş sabır ve emek istiyor. Hedefim, Afyonkarahisar'da bu işi ve inceliklerini öğretmek. Meraklı ve isteyen olursa, bu işi kurs açarak da herkese öğretebilirim."ifadesini kullandı.