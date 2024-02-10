Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Köyünde kurduğu atölyede rengarenk taşlarla takı yapıyor

        ARİF YAVUZ/KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki köyüne atölye kuran 51 yaşındaki Hazım Bozca, rengarenk taşlardan yaptığı takı ve hediyelik eşyalarla evinin geçimini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köyünde kurduğu atölyede rengarenk taşlarla takı yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARİF YAVUZ/KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki köyüne atölye kuran 51 yaşındaki Hazım Bozca, rengarenk taşlardan yaptığı takı ve hediyelik eşyalarla evinin geçimini sağlıyor.

        Armutlu köyünde yaşayan Bozca, uzun yıllar Denizli'de tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştı.

        Geçirdiği iş kazası nedeniyle mesleğini bırakan Bozca, 2010'da bir arkadaşının tavsiyesiyle takı tasarımı eğitimi aldı.

        Köyündeki evinin yanına "Değerlitaş İşleme Atölyesi"ni kuran Bozca, Türkiye'nin farklı illerinden topladığı rengarenk taşları işleyerek takıya ve hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

        - "Genelde gümüş ürünler üzerine taşları işliyorum"

        Bozca, AA muhabirine, Türkiye'deki açık araziler ve dağlardan taşlar topladığını söyledi.

        Türkiye'nin taş konusunda çok zengin olduğunu vurgulayan Bozca, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin her bölgesinden değerli taş topluyoruz. Ama genelde Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çok değerli taş buluyoruz. Taşları işleyerek ya da işlemeden satışını yapıyorum. Genelde gümüş ürünler üzerine taşları işliyorum. Yüzükler, kolyeler, bileklikler, küpeler, tespihler ve çeşitli hediyelik eşyalar tasarlıyorum. 103 farklı taştan bunları yapıyorum. Bunların arasında yakut ve safir bile var."

        - Meraklılarına işi öğretmek istiyor

        Bozca, Türkiye'nin farklı kentlerindeki bijutericiler ile gümüşçülerden yoğun sipariş aldığını, onların ürünlerine istenilen değerli taşları yerleştirerek gönderdiğini anlattı.

        Değerli taşların bazılarının kilogram, bazılarının gramla satışının yapıldığını aktaran Bozca, "Bu iş sabır ve emek istiyor. Hedefim, Afyonkarahisar'da bu işi ve inceliklerini öğretmek. Meraklı ve isteyen olursa, bu işi kurs açarak da herkese öğretebilirim."ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da menfeze devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Afyonkarahisar'da menfeze devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Afyonkarahisar'da binalardan modem çalan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da binalardan modem çalan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Bakımevinde tanışan bedensel engelli çift 11 yıldır zorlukları sevgiyle aşı...
        Bakımevinde tanışan bedensel engelli çift 11 yıldır zorlukları sevgiyle aşı...
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı