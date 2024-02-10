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        Haberler Dünya Hangisi Almanya Başbakanı? Scholz, ABD Senatosu'nda ikizini buldu

        Hangisi Almanya Başbakanı? Scholz, ABD Senatosu'nda ikizini buldu

        ABD'li senatör Chris Coons ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz Perşembe günü Washington'da bir araya geldi. Birbirlerine ikiz kadar benzeyen iki isim birlikte bir selfie çekerken "Kim, kimdir?" notuyla paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:27
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        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
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        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Washington ziyareti sırasında kendisine ikizi kadar benzeye ABD Senatörü Chris Coons ile bir araya geldi.

        ABD'nin Delaware eyaletinden 60 yaşındaki Demokrat Senatör Coons, ABD Kongresi'nin diğer üyeleriyle birlikte, Alman Büyükelçiliği'nin Washington'daki konutunda akşam yemeği için Scholz'a katıldı.

        İkili, geçen yıl İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda tanışmış; benzer saç stilleri, boyları ve mimikleriyle de gündem olmuştu.

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        #Olaf Scholz
        #Chris Coons
        #dünya

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