Hangisi Almanya Başbakanı? Scholz, ABD Senatosu'nda ikizini buldu ABD'li senatör Chris Coons ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz Perşembe günü Washington'da bir araya geldi. Birbirlerine ikiz kadar benzeyen iki isim birlikte bir selfie çekerken "Kim, kimdir?" notuyla paylaştı.

Habertürk Giriş: 10.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:27 facebook

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