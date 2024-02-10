Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerinin, kentteki FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Sahipata Mahallesi'nde, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'yi Başmakçı ilçesinde yakaladı.
Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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