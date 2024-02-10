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        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:37
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        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerinin, kentteki FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Sahipata Mahallesi'nde, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'yi Başmakçı ilçesinde yakaladı.

        Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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