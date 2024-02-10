Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'i

LİGDEKİ SON 12 MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 5 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.