Iğdır'daki Üçkaya Gölü buz tuttu
Iğdır'da bulunan ve yüzeyi tamamen donan Üçkaya Gölü'nün yüzeyinde oluşan şekillerin görüntüsü drone ile kaydedildi
Iğdır'da bulunan ve yüzeyi tamamen donan Üçkaya Gölü'nün yüzeyinde oluşan şekiller kameralara yansıdı.
Kentin yüksek kesimli bölgelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
Havaların soğumasıyla akarsu, dere ve göller dondu.
Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Üçkaya Gölü de buzla kaplandı.
Gölün yüzeyinde oluşan buz şekilleri, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.
Köy sakinlerinden Kadir Sarıcan, AA muhabirine, gölün her mevsim ziyaretçi ağırladığını söyledi.