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        Haberler Yaşam Iğdır'daki Üçkaya Gölü buz tuttu

        Iğdır'daki Üçkaya Gölü buz tuttu

        Iğdır'da bulunan ve yüzeyi tamamen donan Üçkaya Gölü'nün yüzeyinde oluşan şekillerin görüntüsü drone ile kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:22
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        Iğdır'da bulunan ve yüzeyi tamamen donan Üçkaya Gölü'nün yüzeyinde oluşan şekiller kameralara yansıdı.

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        Kentin yüksek kesimli bölgelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

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        Havaların soğumasıyla akarsu, dere ve göller dondu.

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        Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Üçkaya Gölü de buzla kaplandı.

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        Gölün yüzeyinde oluşan buz şekilleri, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

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        Köy sakinlerinden Kadir Sarıcan, AA muhabirine, gölün her mevsim ziyaretçi ağırladığını söyledi.

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        Sarıcan, "Gezilip görülebilecek yerlerimizden biri de gölümüzdür, buraya herkesi davet ediyoruz.

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        Gölümüzün ve köyümüzün güzelliklerini gelip görmelerini istiyoruz. Doğaseverlerin fotoğraf çekebileceği, Iğdırın en güzel fotoğraf yerlerinden biridir." dedi.

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