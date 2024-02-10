İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI AA'da yer alan habere göre zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

27 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI Örgütün elebaşılığını yaptıkları öne sürülen Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu 27 şüpheli tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ Holding patronu Sedat Ocakçı'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira topladıklarını, 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savunduğu öğrenilmişti.

5.1 MİLYAR TL'LİK DİJİTAL PARA İfadesinde, 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını ileri süren Ocakçı, kendisinin de mağdur olduğunu söylemişti. REKLAM

MAĞDUR SAYISI 3 BİN 100 İDDİASI Suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Sedat Ocakçı'nın, işbirliği içerisinde olduğu diğer şüpheliler aracılığıyla yatırım getirisi vadederek kendi bünyesindeki şirket çalışanları da dahil yaklaşık 3 bin 100 kişiden para topladığı da iddia edilmişti.

YURT DIŞINA GİDECEKLERDİ İDDİASI Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmıştı. Çiftin Kıbrıs'a geçip oradan da yurt dışına gitmeyi planladıkları ileri sürülmüştü.