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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!

        Son dakika haberi Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!

        İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle 3 bin 100 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti. Holding patronu Sedat Ocakçı'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira topladıklarını, 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savunduğu öğrenilmişti. İfadesinde, 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını ileri süren Ocakçı, kendisinin de mağdur olduğunu söylemişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:00 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:26
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        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
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        İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

        AA'da yer alan habere göre zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

        27 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

        Örgütün elebaşılığını yaptıkları öne sürülen Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu 27 şüpheli tutuklandı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

        Holding patronu Sedat Ocakçı'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira topladıklarını, 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savunduğu öğrenilmişti.

        5.1 MİLYAR TL'LİK DİJİTAL PARA

        İfadesinde, 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını ileri süren Ocakçı, kendisinin de mağdur olduğunu söylemişti.

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        MAĞDUR SAYISI 3 BİN 100 İDDİASI

        Suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Sedat Ocakçı'nın, işbirliği içerisinde olduğu diğer şüpheliler aracılığıyla yatırım getirisi vadederek kendi bünyesindeki şirket çalışanları da dahil yaklaşık 3 bin 100 kişiden para topladığı da iddia edilmişti.

        YURT DIŞINA GİDECEKLERDİ İDDİASI

        Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmıştı. Çiftin Kıbrıs'a geçip oradan da yurt dışına gitmeyi planladıkları ileri sürülmüştü.

        TSK'DAN FETÖ NEDENİYLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

        Şüpheli Sedat Ocakçı'nın, 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alınarak ihraç edildiği, operasyonda gözaltına alınanların arasında emekli Tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.

        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf! Haberi Görüntüle
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