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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel trafik kazasında can verdi

        Anne kız birlikte can verdi!

        Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, 47 yaşındaki Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel, kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile 15 yaşındaki kızı Yağmur Karel, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 08:35 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:28
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        Anne kız birlikte can verdi!
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        Eskişehir'de yürekleri yakan kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde meydana geldi.

        KARŞI YÖNDEN GELEN KAMYONA ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Filiz Bayrakçı Karel (47) kullandığı otomobille, karşı yönden gelen M.K. (38) idaresindeki su kamyonuna çarptı.

        ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada Filiz Bayrakçı Karel, kızı Yağmur Karel ile kamyon şoförü M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

        ANNE İLE KIZI KURTARILAMADI

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Öte yandan Eskişehir Teknik Üniversitesi, kazada ölen öğretim üyesi Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için başsağlığı mesajı yayımladı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Üniversite mesajında, "Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'i kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm ESTÜ ailesine başsağlığı dileriz" denildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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