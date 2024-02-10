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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burcu Demir hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!

        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!

        Elazığ'da, bir ay önce uzman çavuş M.C. ile resmi nikah kıyıp evlenen ve 6 ay sonra da düğün yapmayı planlayan 32 yaşındaki fizyoterapist teknikeri Burcu Demir, çalıştığı hastanenin bahçesinde eşi tarafından öldürülmüştü. Genç kadının cenaze töreninde annesi Songül Demir, kızı ile katil zanlısı M.C. arasında yaşanan anlaşmazlığın nedenini gözyaşları içinde açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 07:51 Güncelleme: 10.02.2024 - 07:53
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        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
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        Elazığ'da, önceki gün hastanenin bahçesinde, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi Uzman Çavuş M.C. ile konuşmaya başladı.

        BURCU'YA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre ardından ikili arasında tartışma çıktı. M.C., bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile Demir’e peş peşe ateş etti.

        KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracına binerek kaçtı. Talihsiz kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

        ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

        YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

        Eşini öldüren M.C., yapılan çalışmanın ardından kısa sürede cinayeti işlediği silahla birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi.

        KATİL TUTUKLANDI, BURCU DEFNEDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre eşini öldüren M.C., tutuklandı. Burcu Coşkun'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Coşkun'un cenazesi, defin işlemleri için Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyü Golan mezrasına getirilerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

        Cenazede kızının mezarına sarılan Songül Demir, "Kızımın mezar taşlarına mı sarılacağım artık? Bu muydu bana reva görülen? Kuzum benim. Bu kadar yaşatabildim. Gitti, kızım. Yetişemedim. Kızım, bir daha göremeyeceğim seni" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Coşkun'un bir süredir M.C.'den ayrılmak istediği ancak M.C.'nin buna yanaşmadığı, tartışmanın da o nedenle çıktığı öğrenildi.

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