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        Afyonkarahisar'da binalardan modem çalan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'daki binalardan modem çalan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:41
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        Afyonkarahisar'da binalardan modem çalan şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'daki binalardan modem çalan şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki binalardan modem çalınması şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptığı araştırmalarda şüphelinin İ.İ, olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan İ.İ'nin emniyetteki ifadesinde, 14 modem çaldığını ve hurdacıya 1200 liraya sattığını söylediği öğrenildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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