Afyonkarahisar'da binalardan modem çalan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'daki binalardan modem çalan şüpheli, gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'daki binalardan modem çalan şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki binalardan modem çalınması şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırmalarda şüphelinin İ.İ, olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan İ.İ'nin emniyetteki ifadesinde, 14 modem çaldığını ve hurdacıya 1200 liraya sattığını söylediği öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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