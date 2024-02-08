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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:33
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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

        R.B. (30) idaresindeki 03 HN 724 plakalı otomobil, Emirdağ ilçesi Tabaklar köyü yakınlarında bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki D.B, (63) ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        K.A'nın (62) kullandığı 09 PD 446 plakalı otomobil de Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında şarampole devrildi. Yaralanan sürücü ile beraberindeki M.A. (48) ambulansla Dazkırı Devlet Hastanesine götürüldü.

        Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu ile Sinanpaşa'nın Güney beldesinde ise devrilen iki araçta yaralanan 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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