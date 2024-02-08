Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu ile Sinanpaşa'nın Güney beldesinde ise devrilen iki araçta yaralanan 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

K.A'nın (62) kullandığı 09 PD 446 plakalı otomobil de Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında şarampole devrildi. Yaralanan sürücü ile beraberindeki M.A. (48) ambulansla Dazkırı Devlet Hastanesine götürüldü.

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