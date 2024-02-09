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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Sinanpaşa ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:27
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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Sinanpaşa ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'yi (24) Kocaöz beldesinde, "parada sahtecilik" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi (50) Kayadibi köyünde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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