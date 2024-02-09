Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Sinanpaşa ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Sinanpaşa ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'yi (24) Kocaöz beldesinde, "parada sahtecilik" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi (50) Kayadibi köyünde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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