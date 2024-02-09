Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi,
Afyonkarahisar'da 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
Şüpheli N.K'ye adli işlem uygulandı.
- Afyonkarahisar'da 80 bin makaron ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir ev ve iş yerinde yaptığı aramada, 80 bin sahte bandrollü boş makaron bulundu.
Ekipler, şüpheliler H.G. ile S.G'ye adli işlem uyguladı.
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