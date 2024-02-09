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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:57
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi,

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

        Şüpheli N.K'ye adli işlem uygulandı.

        - Afyonkarahisar'da 80 bin makaron ele geçirildi

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir ev ve iş yerinde yaptığı aramada, 80 bin sahte bandrollü boş makaron bulundu.

        Ekipler, şüpheliler H.G. ile S.G'ye adli işlem uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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