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        Afyonkarahisar'da iki iş yerinde kaçak elektronik ürünler ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da kaçak elektronik ürünler ele geçirilen iki iş yerindeki 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:08
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        Afyonkarahisar'da iki iş yerinde kaçak elektronik ürünler ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da kaçak elektronik ürünler ele geçirilen iki iş yerindeki 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte kaçak elektronik ürünler satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İki iş yerinde yapılan aramada, kaçak 17 cep telefonu, 34 şarj kablosu, 23 şarj adaptörü, 11 kulaklık ve 7 hoparlör ele geçirildi.

        İş yerlerindeki 3 kişiye adli işlem uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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