Afyonkarahisar'da iki iş yerinde kaçak elektronik ürünler ele geçirildi

İki iş yerinde yapılan aramada, kaçak 17 cep telefonu, 34 şarj kablosu, 23 şarj adaptörü, 11 kulaklık ve 7 hoparlör ele geçirildi.

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