Afyonkarahisar'da iki iş yerinde kaçak elektronik ürünler ele geçirildi
Afyonkarahisar'da kaçak elektronik ürünler ele geçirilen iki iş yerindeki 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da kaçak elektronik ürünler ele geçirilen iki iş yerindeki 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte kaçak elektronik ürünler satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İki iş yerinde yapılan aramada, kaçak 17 cep telefonu, 34 şarj kablosu, 23 şarj adaptörü, 11 kulaklık ve 7 hoparlör ele geçirildi.
İş yerlerindeki 3 kişiye adli işlem uygulandığı bildirildi.
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