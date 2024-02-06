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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan depremzede ailelere ziyaret

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente taşınan depremzede aileleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:54 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:22
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan depremzede ailelere ziyaret
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente taşınan depremzede aileleri ziyaret etti.

        Yiğitbaşı, depremler sonrası Afyonkarahisar'a yerleşen Osmaniye'den Ali Fuat Ercan ile Şanlıurfa'dan Yusuf Sevilmiş'in aileleriyle birlikte kaldıkları evlerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyaretlerin ardından Yiğitbaşı, AA muhabirine, asrın felaketi olarak nitelendirilen geçen yılki 6 Şubat depremlerinde çok sayıda can kayıplarıyla ülkenin büyük bir acı yaşadığını söyledi.

        Devlet ve milletin bu yaraları sarmak için seferber olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Afyonkarahisar'ımızda her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermiştir. Onları unutmadık, her an ihtiyaçları için buradayız. Bölgede de hemşerilerimizin yardımları ve hayırseverlerimizin destekleri oldu. Kurumlarımız da çadır ve konteyner kentlerin oluşturulmasında, altyapı ve hasar tespit çalışmalarında el birliyle çalıştılar. Bağışlarla Hatay'ın İskenderun ilçesinde 12 derslikli okulumuz yapılıyor. Kırıkhan ilçesine de Kadınana Çarşısı kurduk."

        - "Depremzede Sevilmiş'le İskenderun'da karşılaştık"

        Yiğitbaşı, depremzede Yusuf Sevilmiş'in Afyonkarahisar'da belediyeye kamyon şoförü olarak işe girmesi sonrası Koordinatör Vali olarak görev yaptığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentin altyapı çalışmalarında karşılaştıklarını anlattı.

        Depremzede Sevilmiş'i orada görünce duygulandıklarını anımsatan Yiğitbaşı, "Onun depremzede olup gidip tekrar deprem bölgesinde çalışması bizi çok etkilemişti. O günden beri birbirimizi biliyor ve görüşüyoruz. Bugün de ailemizle birlikteyiz. İnşallah milletçe bir daha böyle acılar yaşamayız. Ancak bu acılarda da millet ve devlet olarak birbirimize kenetlenmenin ve bir olmanın ne kadar kıymetli olduğunu tekrar görmüş olduk."dedi.

        -"Orada devletimizin gücünü gördük"

        Sevilmiş de 6 Şubat'taki depremlerden sonra zor günler yaşadıklarını belirterek sonrasında geldikleri Afyonkarahisar'da valilik öncülüğünde kendilerine çok desteklerin olduğunu anlattı.

        Kamyon şoförü olarak işe başladığı Afyonkarahisar'da görev istediği deprem bölgesindeki İskenderun'da yaklaşık 20 gün çalıştığını dile getiren Sevilmiş, "Orada da Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'yla görev yapma imkanı bulduk. Orada devletimizin gücünü gördük." ifadesini kullandı.

        Yiğitbaşı'na ziyaretlerinde, eşi Burhan Selim Yiğitbaşı, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilal Erdoğan ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Faik Karakoç eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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