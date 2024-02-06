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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Bandırmaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig ekibi Teksüt Bandırmaspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 19:35 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:53
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk ediyor.

        STAT: RAMS Park

        SAAT: 20.45

        HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu

        YAYIN: A Spor

        Galatasaray: Günay, Barış Alper, Davinson, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius.

        Teksüt Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Batuhan Y., Sergen, Mexer, Emre Batuhan, Levent, Mehmet, Foor, Doğan Can, Djitte.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi.

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        Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.

        Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanan takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

        EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

        Kupada yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig'de de şampiyonluk mücadelesi veriyor. İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.

        Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

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