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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gözyaşlarını tutamadı: "Adalet yerini buldu" 3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı

        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı

        Manisa'da emlakçı Canan Çeviren'i iş yerinde öldüren sanık üçüncü kez aynı cezaya çarptırıldı. Gözyaşlarını tutamayan Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar da adaletin yerini bulduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:25 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:31
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        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
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        Manisa'da 11 Aralık 2020'de emlakçıda çalışan 42 yaşındaki Canan Çeviren'i iş yerinde tabancayla vurarak öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan ve kararın iki kez Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık Ferhat İnne'ye müebbet hapis cezası verildi.

        Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında müşteki ve sanık yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Fotoğraf: DHA

        İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI

        Daha önce görülen iki davada indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesi kararının Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulunarak bozulmasının ardından mahkeme, Ferhat İnne'yi tekrar "kasten öldürme suçundan" indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Fotoğraf: DHA

        Manisa Adliyesi önünde açıklama yapan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ikinci defa kararında direnerek sanık hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası verilmiştir. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesine teşekkür ediyoruz. Bize bu ülkede gerçekten adaletin olduğunu yargının olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldular. Biz bu kararın artık bozulmaması için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar adaletin yerine getirilmesi için direneceğiz." diye konuştu.

        YARGITAY İKİ KEZ KARARI BOZDU

        Yargıtay'ın iki kez aynı gerekçelerle kararı bozduğunu hatırlatan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ise "Ne güzel ki Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararında tekrar direndi. Eğer bu takdiri indirim kararı verilmiş olsaydı, öldürdükten sonra kaçmayıp ambulans çağırmak gibi davranışlara indirim alacakları emsal karar olacaktı. Takdir indirimi kararının uygulanmaması ve mahkemenin kararında direnmesi kadın katillerine caydırıcı cezalar açısından emsal karar olacaktır." dedi.

        Fotoğraf: İHA

        Gözyaşlarını tutamayan Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar da adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine çok teşekkür ediyorum. Direnip bizim yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Yunusemre ilçesine bağlı Yenimahalle'de emlakçılık yapan Canan Çeviren, 11 Aralık 2020'de iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, olay yerinden kaçan şüpheli Ferhat İnne, daha sonra tabancasıyla birlikte karakola teslim olmuştu.

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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