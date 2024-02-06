Manisa'da 11 Aralık 2020'de emlakçıda çalışan 42 yaşındaki Canan Çeviren'i iş yerinde tabancayla vurarak öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan ve kararın iki kez Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık Ferhat İnne'ye müebbet hapis cezası verildi.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında müşteki ve sanık yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

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Manisa Adliyesi önünde açıklama yapan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ikinci defa kararında direnerek sanık hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası verilmiştir. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesine teşekkür ediyoruz. Bize bu ülkede gerçekten adaletin olduğunu yargının olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldular. Biz bu kararın artık bozulmaması için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar adaletin yerine getirilmesi için direneceğiz." diye konuştu.

YARGITAY İKİ KEZ KARARI BOZDU

Yargıtay'ın iki kez aynı gerekçelerle kararı bozduğunu hatırlatan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ise "Ne güzel ki Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararında tekrar direndi. Eğer bu takdiri indirim kararı verilmiş olsaydı, öldürdükten sonra kaçmayıp ambulans çağırmak gibi davranışlara indirim alacakları emsal karar olacaktı. Takdir indirimi kararının uygulanmaması ve mahkemenin kararında direnmesi kadın katillerine caydırıcı cezalar açısından emsal karar olacaktır." dedi.