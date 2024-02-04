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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:41
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Merkeze bağlı Çıkrık beldesinde tartıştığı E.C'yi bıçaklayarak öldüren M.A.K'nın İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Çıkrık beldesinde M.A.K, dün, umumi tuvalette tartıştığı E.C'yi bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Yaralı E.C, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan M.A.K'yi beldeye 2 kilometre uzaklıktaki tarlada yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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