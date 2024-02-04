Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Merkeze bağlı Çıkrık beldesinde tartıştığı E.C'yi bıçaklayarak öldüren M.A.K'nın İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Çıkrık beldesinde M.A.K, dün, umumi tuvalette tartıştığı E.C'yi bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Yaralı E.C, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan M.A.K'yi beldeye 2 kilometre uzaklıktaki tarlada yakalamıştı.
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