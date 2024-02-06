Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.B.Y. (22) idaresindeki 34 SN 5764 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.C.E. (24) ile B.Y. (22). yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.