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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajı

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:51 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:51
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajı
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zeybek, mesajında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrasında Afyonkarahisar'ın büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirtti.

        Afyonkarahisarlıların depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçtiğini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

        "Tüm şehir kenetlendik ve belediyemiz imkanlarını Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen illerimiz için seferber ettik. Tüm gücümüzle ve imkanımızla deprem bölgesinde kardeşlerimizin yanında olduk. Depremin açtığı yarayı birlik ve beraberlik içerisinde sarmaya çalıştık. Asrın felaketinde tüm milletimiz birlik ve beraberlik içinde yardıma koşarak örnek bir dayanışma sergiledi. Afyonkarahisar'ımız da bu dayanışmaya katkı sağladı. Binlerce insani yardım tırını dualar ile deprem bölgesine uğurladık. 6 Şubat depremleri neticesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Cenab-ı Allah'tan ülkemizi böylesine felaketlerden korumasını niyaz ediyorum. Aziz milletimize tekraren geçmiş olsun. Yüce Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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