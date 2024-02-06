TÜİK 2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50.1'ini erkekler, yüzde 49.9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7.1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu. Bu 2007'ye kadar giden ADNKS veri setindeki en düşük artış hızı olarak kayıtlara geçti.

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2023

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YABANCI SAYISI AZALDI

ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48.6'sını erkekler, yüzde 51.4'ünü kadınlar oluşturdu.

KÖYDE YAŞAYANLARIN ORANINDA ARTIŞ

Türkiye'de 2022 yılında yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında yüzde 93'e geriledi. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6.6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

İSTANBUL'UN NÜFUSU 252 BİN DÜŞTÜ

Son yıllarda uzaktan çalışmanın hayatımıza girmesi ve yaşam maliyetlerinin artmasıyla İstanbul'dan ayrılanların sayısında artış yaşanıyor. Bu durum 2023 verilerine net bir biçimde yansıdı. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Böylece İstanbul'un nüfusunda binde 16 ile kayıtlardaki en hızlı nüfus düşüşü yaşanmış oldu.

Deprem felaketiyle sarsılan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman nüfus düşüşünün en fazla yaşandığı iller oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi. Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

ORTANCA YAŞ 34

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı oluyor. Ortanca yaş, nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden birisi olarak kabul ediliyor.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Nüfus piramidi, 2007, 2023:

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TUNCELİ'DE KİLOMETREKAREYE 12 KİŞİ DÜŞÜYOR

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.