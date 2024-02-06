6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.

Yakınlarını ve sevdiklerini kaybettikleri evlerinin enkaz alanında bir araya gelen aileler, sevdikleri için dua edip, göz yaşı döktü.

Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

Yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı sivil toplum kuruluşları da afetzede ailelere çay ve çorba ikramında bulundu.

Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

AA'nın haberine göre; depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.

HATAY Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor. Yoğun sisin kapladığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor. Ailecek meydana akın eden vatandaşlara, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapılıyor. Gruplar halinde meydanda toplanan vatandaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlatıyor, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua ediyor.

İSKENDERUN İskenderun ilçesinde vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu. Bir enkaz alanına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, "unutmadık" yazılı pankart da bıraktı. Gönüllülerce sokaktaki vatandaşlara çay, çorba ve kek ikram edildi. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yıkılan binanın enkazının bulunduğu alanda ateş yakarak oturan Zahide Eren Mert, felaketi yaşadıkları geceyi sokakta nöbet tutarak geçirmek istediklerini söyledi. Depremde çok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Mert, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi. Süleyman Güçlü de 6 Şubat'ı kesinlikle unutmayacaklarını söyledi.