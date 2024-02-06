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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi'nin ölümüne ilişkin flaş gelişme!

        'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi'nin ölümüne ilişkin flaş gelişme!

        İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesi olayında yer alan 6 kişi tutuklandı. İş yerinden çıkarak eski iş ortağı C.K.'nın yanına giderek konuştuktan sonra çıkan küfürlü tartışma sonrası Çetin G. tarafından kurşun yağmuruna tutulan Sabi Çelebi, 9 kurşunla öldürülmüştü

        Giriş: 06.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:45
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        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
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        İstanbul'da, ‘Palalı Sabri’ lakabıyla tanınan Sabri Çelebinin öldürülmesi olayı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre soruşturmanın ardından adliyeye çıkarılan 8 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İŞ ARKADAŞININ YANINA GİTMİŞTİ

        Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi, iddiaya göre yanında iki kişi ile birlikte eski iş ortağı C.K.’nın bulunduğu işyerine gitti.

        KÜFÜRLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

        Burada tartışma yaşandı. Aracına binen Sabri Çelebi ile C.K.’nın çalışanları arasında küfürlü tartışma olduğu iddia edildi.

        ÇELEBİ'YE 9 EL ATEŞ ETTİ

        Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Çetin G., belinden çıkardığı silahla Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaraladı. Çelebi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yanında bulunan bir adamı da yaralanıp tedavi altına alındı.

        8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda şüpheli Çetin G.'nin de arasında bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden 2'si 'kasten öldürme', 4'ü 'suçluyu kayırma' olmak üzere 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taraflar arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edilmişti.

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