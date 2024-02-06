İstanbul'da, ‘Palalı Sabri’ lakabıyla tanınan Sabri Çelebinin öldürülmesi olayı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre soruşturmanın ardından adliyeye çıkarılan 8 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ ARKADAŞININ YANINA GİTMİŞTİ Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi, iddiaya göre yanında iki kişi ile birlikte eski iş ortağı C.K.’nın bulunduğu işyerine gitti.

KÜFÜRLÜ TARTIŞMA YAŞANDI Burada tartışma yaşandı. Aracına binen Sabri Çelebi ile C.K.’nın çalışanları arasında küfürlü tartışma olduğu iddia edildi.

ÇELEBİ'YE 9 EL ATEŞ ETTİ Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Çetin G., belinden çıkardığı silahla Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaraladı. Çelebi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yanında bulunan bir adamı da yaralanıp tedavi altına alındı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda şüpheli Çetin G.'nin de arasında bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.