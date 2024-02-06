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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Carlos Vinicius görücüye çıkıyor: Galatasaray - Bandırmaspor maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor: Galatasaray - Bandırmaspor maçı muhtemel 11'i

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Carlos Vinicius görücüye çıkıyor. İşte sarı-kırmızılıların Bandırmaspor 11'i ve maç öncesinde son gelişmeler

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 06.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:02
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.

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        Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi.

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        Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi. Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım adını çeyrek finale yazdıracak.

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        Türkiye Kupası'nda takımlardan Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.

        5

        Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

        6

        VINICIUS GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

        Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı golcüye forma vermesi bekleniyor.

        7

        İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı. Vinicius, Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.

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        GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK

        Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier bu maçta görev yapamayacak.

        9

        Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi ve sakat olduğu da açıklandı.

        10

        MUHTEMEL 11

        GÜNAY

        11

        KAAN AYHAN

        12

        NELSSON

        13

        DAVINSON

        14

        KAZIMCAN

        15

        BERKAN KUTLU

        16

        NDOMBELE

        17

        TETE

        18

        EYÜP AYDIN

        19

        ZAHA

        20

        CARLOS VINICIUS

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