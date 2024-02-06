Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten Miraç Kandili mesajı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, mübarek Miraç Kandiline erişmenin huzuru içerisinde olduklarını belirtti.

İslam alemi olarak bu manevi gecelerden en iyi şekilde istifade edilmesi gerektiğini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı mübarek günde ülkemizin bekası, afetlerin ve savaşların son bulması için dua edelim. Manevi hayatımızı canlandıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı harekete geçiren Miraç Kandili gecesinde hatalarımız için rabbimizden mağfiret dilemeli ve verdiği nimetler için şükretmeliyiz. Bununla birlikte devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, zülüm altındaki Müslüman kardeşlerimizin en kısa zamanda selamete ulaşması için duamızı eksik etmemeliyiz."

Zeybek, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını temenni etti.