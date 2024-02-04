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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 21 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:38
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 21 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için huzur ve güven uygulaması yaptı.

        Ekipler, 4 bin 126 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamasını yaptı.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan araması bulunan 21 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        - Kulübeden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıkrık beldesinde F.Ç'nin Geribaşı mevkisindeki tarlasındaki kulübeden çapa, çim biçme makinesi ve mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, kulübede ve bölgedeki yaptığı araştırmalar sonucunda hırsızlığı Y.Y.Ö, H.H.Ö. ile M.Ç'nin yaptığını belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde hırsızlığı kendilerinin gerçekleştirdiğini ve sattıklarını beyan etti.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan satılan malzemeler sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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