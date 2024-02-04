İsrail'de Netanyahu hükümeti istifa etsin protestosu ve Gazze'de ateşkes çağrısı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Tel Aviv'de bir araya gelen çok sayıda kişi Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Netanyahu hükümetinin istifa etmesini isteyenler de gösteri düzenlerken, İsrail polisi onlara müdahale etti
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi.
Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında İsrail bayrakları ve pankartlarla toplanan yaklaşık bin kişi, düdük, havalı el kornası ve trampet çalarak hükümeti protesto etti.
Göstericiler, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resminin üzerinde "Suç bakanı", "İsrail'in yıkıcısı" yazılı afişler ve hükümeti eleştiren dövizler taşıdı.
İSRAİL POLİSİ GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ
Savunma Bakanlığı önündeki yolun kapatılması üzerine İsrail polisi, yaya ve atlı polislerle göstericilere müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.
Müdahale sırasında polisle göstericiler arasında arbede ve sözlü atışmalar yaşandı. İsrail polisi, gösterici grubundaki bazı müzik aletleri ve megafonlara el koydu.
SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Diğer yandan Tel Aviv'de onlarca İsrailli, Gazze Şeridi'ne saldırıların durması ve ateşkes sağlanması talebiyle savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan yaklaşık 70-80 kişilik İsrailli grup, "İntikamla zafer olmaz", "Yerleşimci terörünü durdurun", "Güvenlik sadece barışla sağlanır", "İşgal varken demokrasi olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.
Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.