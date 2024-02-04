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        Haberler Dünya İsrail'de Netanyahu hükümeti istifa etsin protestosu ve Gazze'de ateşkes çağrısı

        İsrail'de Netanyahu hükümeti istifa etsin protestosu ve Gazze'de ateşkes çağrısı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Tel Aviv'de bir araya gelen çok sayıda kişi Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Netanyahu hükümetinin istifa etmesini isteyenler de gösteri düzenlerken, İsrail polisi onlara müdahale etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 04.02.2024 - 09:58
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        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi.

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        Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında İsrail bayrakları ve pankartlarla toplanan yaklaşık bin kişi, düdük, havalı el kornası ve trampet çalarak hükümeti protesto etti.

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        Göstericiler, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resminin üzerinde "Suç bakanı", "İsrail'in yıkıcısı" yazılı afişler ve hükümeti eleştiren dövizler taşıdı.

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        İSRAİL POLİSİ GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

        Savunma Bakanlığı önündeki yolun kapatılması üzerine İsrail polisi, yaya ve atlı polislerle göstericilere müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

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        Müdahale sırasında polisle göstericiler arasında arbede ve sözlü atışmalar yaşandı. İsrail polisi, gösterici grubundaki bazı müzik aletleri ve megafonlara el koydu.

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        SAVAŞ KARŞITI PROTESTO

        Diğer yandan Tel Aviv'de onlarca İsrailli, Gazze Şeridi'ne saldırıların durması ve ateşkes sağlanması talebiyle savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

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        Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan yaklaşık 70-80 kişilik İsrailli grup, "İntikamla zafer olmaz", "Yerleşimci terörünü durdurun", "Güvenlik sadece barışla sağlanır", "İşgal varken demokrasi olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

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        Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #protesto
        #gazze

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