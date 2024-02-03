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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler yazdı: 5'li savunma ve yüksek tansiyon - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Ali Çelikler yazdı: 5'li savunma ve yüksek tansiyon

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 21:29 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:29
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        Topa vurmaktan korkan sol kenar oyuncusu Tadic ile, son haftalarda vuruş kalitesi iyiden iyiye düşen santrafor Dzeko ile, koşup mücadele eden ama şut açısı bulup sol iç vuruş dışında gol üretmesi zor olan 10 numara Szymanski ile, ceza sahasına girmeye adeta çekinen 8 numara İsmail ile, aslında yüksek toplara vurabilecek olsa da bir türlü toplar kafasına atılamayan stoperleri ile hırslı, istekli, azimli Antalyaspor karşısında idi Fenerbahçe.

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        2 soru vardı:

        1- Savunmasını öne çıkarma pahasına önde basmaya karar veren Antalya gibi takımlara karşı savunma arkasına koşu yapan bir oyuncu (Onyekuru - Barış Alper v.b) ne zaman alınacak?

        2- Golü kim atacak?

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        Antalya önde basıp pozisyon üretmeye çalıştı ve Safuri/Güray ile 2 iyi pozisyon buldu. F.Bahçe, Tadic topa vurmaktan imtina ettiği için 3 pozisyonu harcadı.

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        Golü son haftalarda standart haline geldiği üzere 7 numaralı pozisyonundan (Bu hafta Cengiz) buldu. 1-0 oynanan oyuna karşın devre arasına iyi bir giriş imkanı sağladı.

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        Eyyamcının kralı Volkan Bayarslan'ın zırt pırt durdurarak tempoyu iyiden iyiye düşürdüğü müsabakada gol de ancak bireysel kaliteden beklenebilirdi.

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        Cengiz, 2. yarıda harika bir 2. gol daha atıyordu ki kaleci Leite çıkardı. Sonra Antalya tempo ile atak üstüne atak geliştirmeye çalıştı. Fener de nedense tempoya tempo ile cevap verme niyetine girdi.

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        Bazen Aykut Kocaman futbolu gibi tempoyu öldürecek yana - geriye pas futbolu da lazım. Yapabilecek oyuncular da var. 68'de Tadic/Kent değişikliği ne kadar doğru ise takımın en iyisi Cengiz'in İrfan'la değişmesi o kadar yanlıştı.

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        İsmail Kartal hala bazı ezberlerini terk edemiyor. İrfan girerken pekala Sebastian çıkabilirdi. Ligin en çok duran top golü yiyen takımına karşı 70'te 8 korner atıldı, tek bir pozisyon bulunamadı. Misal bu konuda da hocanın ezberi var: "Biz duran top çalışıyoruz.." Sadece kornerde falan değil, her duran topu çok kötü kullanıp harcıyor takım.

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        Bir 5 dakika kadar Antalya tüm dönenleri toplayıp oynadı. Kapattılar Fener'i.. 80'de Sergen Hoca 2 değişiklik yapıp enerjiyi artırdı. Kartal'ın karşı hamlesi yine bir ezber ile 9'ları değiştirmek oldu.

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        Bu dakikalarda Crespo'yu gözlerim aradı. Tam onluk maça dönmüştü. Bu mevkiye bir transfer şart. Bence muhakkak hızlı forvet de alınmalı.

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        Sergen Hoca'nın Antalyası tüm riskleri alıp Fener'e karşı tek kaleye çevirdi maçı. 87'deki karambolde Liva şanslıydı. Akabinde King maçı bitirecek golü atamadı. Kartal'ın son hamlesi Sebastian yerine Bonucci'yi alıp "maçı bitirelim" demek oldu.

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        90'da Buksa'nın kafa şutu Livakovic'te kaldı. Fenerbahçe bu kentten 6 puan çıkardı ama iki maçı da 5'li savunma ve yüksek tansiyon ile bitirebildi. İsmail Kartal'ın acilen kontraatak varyasyonları - duran top setleri çalışması lazım. Ön libero ve hızlı kanat takviyesi de yönetimin işi. Herkes işini tam yaparsa olabilir!

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