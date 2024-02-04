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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU | Son dakika: Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı! - Ankara İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile yurdun doğu kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Açıklamada Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında çığ tehlikesi bulunduğuna da dikkat çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 09:22 Güncelleme: 04.02.2024 - 09:25
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        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 11°

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Kısmen Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 16°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 11°

        Bursa

        Yağmurlu 10°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 17°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -2°

        BUZLANMAYA DİKKAT

        İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        İKİ BÖLGE İÇİN ÇIĞ UYARISI

        Açıklamada Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #hava durumu

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