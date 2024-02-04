hava durumu

Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile yurdun doğu kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Açıklamada Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında çığ tehlikesi bulunduğuna da dikkat çekildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BUZLANMAYA DİKKAT
İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İKİ BÖLGE İÇİN ÇIĞ UYARISI
Açıklamada Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
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