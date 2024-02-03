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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 21:36 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:36
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde M.A.K, umuma açık tuvalette karşılaştığı E.C. (48) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, E.C'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, şüpheliyi beldeden 2 kilometre uzaktaki tarlada yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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