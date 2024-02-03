Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde M.A.K, umuma açık tuvalette karşılaştığı E.C. (48) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, E.C'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, şüpheliyi beldeden 2 kilometre uzaktaki tarlada yakaladı.
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