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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin'den kritik açıklama! Okul derslerinde müfredat değişikliği ne zaman yapılacak?

        Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını dile getiren Tekin, "Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 20:51 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:07
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        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği çalışmalarına ilişkin, "Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında Ankara'da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "Asrın felaketinde başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere yaşamını yitiren tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesini kullandı.

        Tekin, Bakanlık olarak depremin yıkıcı etkilerini yaşayan bölgedeki öğrenci, öğretmen ve depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için bir seferberlik anlayışı içinde faaliyetler yürüttüklerine işaret etti. Tekin, arama kurtarma, bakım ve onarım, okulların eğitim öğretime hazırlanması, psikososyal destek, üretim, taşımalı eğitim, barınma ve beslenme, kırtasiye dağıtımı, LGS ve YKS hazırlık kursları, halk eğitim kursları, öğretmenlere yönelik hizmet içi faaliyetler, Bakanlık Arama Kurtarma Birimi ekiplerinin çalışmaları olmak üzere gece gündüz demeden birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

        Tekin, Bakanlık olarak deprem bölgesindeki eğitim süreçlerini yürütmek için tam bir seferberlik halinde çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Bakanlık politikalarının karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare kültürüyle hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Tekin, bu sayede birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        'MÜFEDAT DİNAMİK BİR YAPIDA OLMALI'

        Bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını dile getiren Tekin, "Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah" diye konuştu.

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        #Yusuf Tekin
        #müfredat değişikliği
        #haberler

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