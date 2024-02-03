Gişelerde en başarılı 10 müzisyen biyografisi
'Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın gündemde olduğu şu günlerde gişelerde en yüksek hasılat getiren 10 müzisyen biyografisini bir araya getirdik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
10. ALL EYEZ ON ME (2017)
1990’lı yılların önde gelen rap müzisyenlerinden biriydi Tupac Shakur. Genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen 75 milyon üzerinde albüm satmayı başarmıştı. Şarkıları kenar mahalle yaşamı ve ırkçılığı konu alırdı. 2Pac ve Makaveli gibi isimlerle de tanınan Tupac Shakur’un olaylarla dolu yaşam öyküsünü ve tartışmalı ölümünü anlatan filmin hazırlıklarına 2011 yılında başlandı ama projenin hayata geçirilmesi gecikti. Demetrius Shipp Jr.’ın Tupac Shakur’u canlandırdığı filmi Benny Boom yönetti. 1996 tarihli stüdyo albümünün ismini taşıyan ve bütçesi 40 milyon doları aşan film, olumlu eleştiriler almadı. Gişelerde ise yapımcılarının beklentilerinin çok altında kalarak hayal kırıklığına neden oldu.
Toplam hasılat: $55,668,698
9. MADENCİNİN KIZI (1980)
(Coal Miner's Daughter)
Amerikan country müziği üzerinde derin bir etki bırakmış şarkıcı ve besteci Loretta Lynn'in yoksulluktan starlığa uzanan gerçek hikâyesi... 15 yaşında evlenen, 20 yaşına gelmeden işi başından aşkın 4 çocuk annesi bir ev kadını haline gelen Lynn, eşinin doğum gününde hediye ettiği gitarla şarkılar yazmaya başlar. Öylesine yeteneklidir ki müzik dünyasında yükselmeyi başarır. Amerika'nın country kraliçesine hayat veren ve şarkıları bizzat kendi seslendiren Sissy Spacek, bu filmle kazandığı en iyi kadın Oscar'ını sonuna kadar hak eder. Tommy Lee Jones'un Doolittle Lynn'i canlandırdığı filmi Michael Apted yönetir.
Toplam hasılat: $67,182,787
8. JERSEY BOYS (2014)
1960’lı yılların çok sevilen müzik gruplarından biriydi The Four Seasons. New Jersey’nin kenar mahallelerinde yaşayan dört genç tarafından kurulmuştu. Grubun başarısında önemli pay sahibi olan Frankie Valli, kendi döneminin en güçlü vokalistlerinden biriydi. Bugün hâlâ sevilerek dinlenen şarkıları iyi satıyordu ama grup üyeleri, mafyayla ilişkiler, kumar borçları ve ailevi sorunlar gibi birçok engelle de savaşıyordu. 2004’te Tony Ödülü kazanan başarılı bir sahne müzikalinden sinemaya uyarlanan filmi Clint Eastwood yönetti. Yapımcıları arasında grubun üyelerinden Frankie Valli ve Bob Gaudio’nun yer aldığı film, çok iyi eleştiriler almamış, gişelerde de beklenenin altında kalmıştı.
Toplam hasılat: $70,661,790
7. I CAN ONLY IMAGINE (2018)
Film, 1994 yılında kurulan Hıristiyan müzik grubu MercyMe’nin vokalisti Bart Miller’ın ve grubun çok satanlar listesine giren ‘I Can Only Imagine’ şarkısının hikâyesini anlatır. Bart Millard 10 yaşındayken annesi, eşi Arthur’un uyguladığı şiddet nedeniyle evi terk eder. Annesinin gidişinin ardından zor yıllar başlar. Bart babasını mutlu etmek için spor yapmaya çalışır ama başarılı olamaz. Lise yıllarında müziğe karşı yeteneği ve sesinin güzelliği keşfedildiğinde ise bunu sabit fikirli babasına nasıl açıklayacağını bilemez. Broadway oyuncusu J. Michael Finley’nin Bart Miller’ı, Dennis Quaid’in Arthur’u canlandırdığı film, 7 milyon dolarlık bütçesine rağmen ABD gişelerinde hiç kimsenin beklemediği bir başarıya ulaşır. Senaryosunu Alex Cramer’ın yazdığı, Erwin Biraderler’in yönettiği film, eleştirmenlerden çok düşük notlar alır.
Toplam hasılat: $86,086,881
6. RAY (2004)
Caz efsanesi Ray Charles'ın yaşam öyküsü... Ray Charles, yoksullukla geçen çocukluk yıllarında görme yeteneğini kaybeder. 1950'li ve 60'lı yıllarda artık tanınan bir caz müzisyenidir ama gönül hayatı biraz karışıktır. Taylor Hackford'un yönettiği film, 6 kategoride Oscar'a aday gösterildi, başroldeki Jamie Foxx'un yanı sıra ses miksajıyla da 2 dalda ödüle ulaştı. Filmde Charles'ın sevgililerinden ve arka vokalistlerinden biri olan Margie Hendricks'i canlandıran Regina King de harika bir performans sergiledi. Ray Charles, ne yazık ki hayatını anlatan filmi ve filmin büyük başarısını göremeden hayatını kaybetti.
Toplam hasılat: $125,912,091
5. SINIRLARI AŞMAK (2005)
(Walk the Line)
Johnny Cash'in otobiyografik kitabından yola çıkan yönetmen James Mangold, müzisyenin adını duyurmayı başardığı ilk döneme ve daha sonra da June Carter'la olan ilişkisine yoğunlaşıyor... Cash'i, evli olduğu, düzenli bir işte çalıştığı yıllarda tanıyor, kendi müziğini keşfettikçe yükselişine tanık oluyoruz. Cash de birçok başka müzisyen gibi aynı yollardan geçiyor: Geçmişin acılarından kurtulamıyor, müziğe inatla sarılıyor, başarı ve paranın gelişiyle dengesini kaybediyor, alkol – uyuşturucu batağına saplanıyor. Ama sonra yeniden doğru yolu bulmak istiyor. Joaquin Phoenix, Cash'in bütün şarkılarını seslendirdiği filmde harika bir performans çıkarıyor. June Carter rolüyle Oscar kazanan Reese Witherspoon da çok iyi.
Toplam hasılat: $186,797,986
4. ROCKETMAN (2019)
Senaryo yazarı Lee Hall ya da yönetmen Dexter Fletcher'dan ziyade filmin yapımcılarından biri olan Elton John'un bakış açısını yansıtan bir film… Her şey çocukluk ve ilk gençlik acılarıyla başlıyor. Elton John'un gençlik yıllarında şöhretle baş edememesinin, alkol ve uyuşturucu batağına saplanmasının en önemli nedeni, kuşkusuz anne baba sevgisini tam anlamıyla yaşayamamış olması... İşte bu yüzden gerçek sevgi arayışı hiç bitmiyor. Alkol, uyuşturucu ve hap bağımlılığından kurtulmak için çaba gösterdiği dönemde en yakınındaki insanlara dahi kötü davranabiliyor. Ama ‘Rocketman’ sonuçta bir “iyileşme ve kendini toparlama” filmi; bir “Elton John güzellemesi”. Yani, baştan sona Elton John sevgisiyle dolu bir film. 22 şarkıya yer veren film, uzun bir müzik videosunu andırıyor.
Toplam hasılat: $196,693,796
3. STRAIGHT OUTTA COMPTON (2015)
N. W. A adlı hip hop grubunun, 1980'li yılların ortalarında Los Angeles'ın arka mahallelerinde başlayan hikâyesi... Hip hop müziğin en etkili gruplarından olan N. W. A, bugün “gangsta rap” olarak bilinen alt türün ilk temsilcisi olarak kabul ediliyor. F. Gary Gray'in yönettiği film beş gencin öfkeli, isyankâr ama bir o kadar da dürüst müziğini gerçekçi bir yaklaşımla ele alıyor. Yapımcıları arasında N. W. A üyelerinin de olduğu film, yaşanan kavgaları ve şöhret sarhoşluğunu anlatmaktan kaçınmıyor. Performans sahneleri ise hip hop müziği sevenleri mest edecek kadar iyi... Ice Cube'te O'Shea Jackson Jr., Eazy-E'de Jason Mitchell, Dr. Dre rolünde ise Corey Hawkins'i izlediğimiz film, gösterime girdiği yıl Oscar hariç birçok ödül kazanmıştı.
Toplam hasılat: $201,634,991
2. ELVIS (2022)
Film, Elvis Presley’in menajeri Albay Tom Parker ile olan ilişkilerine odaklanıyor. Kariyerinin ilk dönemindeki Elvis’i önce onun gözünden görüyor, onunla birlikte keşfediyoruz. Albay, anlatıcı ve filmin antagonisti olarak öykünün tüm kritik noktalarında çıkıyor karşımıza. Ama asıl önemli olan, Albay’ın Elvis’in karşısında temsil ettiği değerler… Albay, sadece ticaret ve kapitalizmin çirkin yüzünü temsil etmiyor. Maddi açıdan Elvis’i sömürmesinin yanı sıra asıl olarak Elvis’in, yobaz ve ırkçı Amerika’ya boyun eğip itaat etmesi için çaba gösteriyor. Yönetmen Baz Luhrmann’ın vurgulamaya çalıştığı nokta, bu çabanın Elvis’in müziğinin özüyle, ruhuyla çelişmesi… Öyle ki, Albay ve onun zehirli itaatkarlığı, Elvis’i içten içe yiyip bitiren, tüm kariyerini etkileyen trajik bir sürece dönüşüyor. Luhrmann tüm filmi Elvis’in itaat ile karşı çıkış arasındaki gidiş gelişleri üzerine kuruyor. Elvis’in sahnede şarkı söyleme tutkusunu da çok iyi anlatıyor. Hatta filmini bu tutku üzerine kurduğu dahi söylenebilir. Montaj ilk sahnelerden itibaren baş döndürücü bir tempoya sahip.
Toplam hasılat: $288,670,284
1. BOHEMIAN RHAPSODY (2018)
Queen grubunun kuruluşunu, ilk konserlerini ve albümlerini, Freddie Mercury'nin (Rami Malek) gözünden anlatarak başlayan film, ayağını gazdan hiç kesmeden hızla ilerliyor. Durup nefes aldığımız, düşünebildiğimiz anların sayısı çok değil. Düşünmeye de ihtiyaç duymuyoruz zaten; grubun başarıya ulaşma hikâyesini seyretmek yeterince eğlenceli ve hoş. Freddie Mercury'nin sahneye çıktığı ilk andan itibaren grubu alıp götürmesini, sahnedeki o müthiş özgüvenini ilgiyle izliyorsunuz. Filmin rock müziğinin ruhuna uygun, video klipleri hatırlatan, biçimci bir anlatım dili var. Çekimlerin bitmesine 16 gün kala “devamsızlık ve Rami Malek'e saygısız davranış gerekçesiyle” kovulduğu öne sürülen yönetmen Bryan Singer ve onun yerine gelen Dexter Fletcher, filmin görsel atmosferini, ritmini profesyonelce oluşturuyorlar. Ellerindeki müthiş soundtrack'i, yani Queen'in müziğini kullanarak sinemasal açıdan cazip bir sonuca ulaşıyorlar. Filmin en önemli artılarından biri kuşkusuz Rami Malek'in performansı. Malek, duyarlı yorumuyla senaryonun eksiklerini kapatıyor, filme derinlik katıyor.
Toplam hasılat: $918,355,943