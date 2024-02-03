2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale için 4 kurum şartname aldı.

Edinilen bilgilere göre; ihale için Saran Medya, beIN Media Group, Teknasyon Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) ve Stats Perform şartname aldı.

SON GÜN 14 ŞUBAT