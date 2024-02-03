Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Süper Lig ve 1.Lig yayın hakları ihalesi için 5 kurum şartname aldı - Futbol Haberleri

        Süper Lig yayın hakları ihalesi için 5 kurum şartname aldı

        Süper Lig ve 1. Lig'in yeni dönem yayın hakları için 5 kurum şartname aldı.

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 03.02.2024 - 19:26 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale için 4 kurum şartname aldı.

        Edinilen bilgilere göre; ihale için Saran Medya, beIN Media Group, Teknasyon Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) ve Stats Perform şartname aldı.

        SON GÜN 14 ŞUBAT

        2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihalesine teklif verme süresi 14 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te sona erecek.

        Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu yeni dönem yayın ihalesinin 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini duyurmuştu. TFF'nin tüm teklifleri reddetme veya ihaleyi iptal etme hakkına sahip olduğu da yapılan açıklamada belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıtıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıtıyor
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?