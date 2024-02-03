O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
Bayburt'tan geçip, Karadeniz´e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan akarsuyu olan Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kentte gece hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü
Doğu Karadeniz'de, kar yağışının ardından yüksek kesimli yerleşim alanlarında dondurucu soğuklar etkili oluyor.
HAVA SICAKLIĞI EKSİ 21'İ GÖRDÜ
DHA'da yer alan habere göre kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece ölçüldü.
ÇORUH'UN YÜZEYİ BUZ TUTTU
Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh Nehri'nin Bayburt´tan geçen bölümünde, yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
ÇEŞMELER DE SOĞUKTAN DONDU
Nehir kıyısında güzel görüntüler oluştu. Kentte, su göletlerinin yüzeyi buz tutarken, yüksek köyündeki bazı çeşmeler ise dondu.