Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Bayburt -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri buz tuttu!

        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!

        Bayburt'tan geçip, Karadeniz´e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan akarsuyu olan Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kentte gece hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Karadeniz'de, kar yağışının ardından yüksek kesimli yerleşim alanlarında dondurucu soğuklar etkili oluyor.

        HAVA SICAKLIĞI EKSİ 21'İ GÖRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece ölçüldü.

        ÇORUH'UN YÜZEYİ BUZ TUTTU

        REKLAM

        Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh Nehri'nin Bayburt´tan geçen bölümünde, yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

        ÇEŞMELER DE SOĞUKTAN DONDU

        Nehir kıyısında güzel görüntüler oluştu. Kentte, su göletlerinin yüzeyi buz tutarken, yüksek köyündeki bazı çeşmeler ise dondu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çoruh Nehri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu