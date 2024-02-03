Bayburt -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri buz tuttu!

Bayburt -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri buz tuttu!

O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu! Bayburt'tan geçip, Karadeniz´e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan akarsuyu olan Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kentte gece hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:04 facebook

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