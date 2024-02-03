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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 Şubat Cumartesi güncel hava durumu

        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak; iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor. İşte bölge bölge yurdumuzda 3 Şubat Cumartesi güncel hava durumu ve illerimizde sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 06:29 Güncelleme: 03.02.2024 - 06:29
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        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Marmara'nın doğusu, İstanbul, Antalya, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA UYARISI

        Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        İSTANBUL: 9, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yağmur ve sağanak yağışlı.

        EDİRNE: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

        KIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

        KOCAELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yağmur ve sağanak yağışlı.

        BURSA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yağmur ve sağanak yağışlı.

        EGE

        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        İZMİR: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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        A.KARAHİSAR: 5, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        DENİZLİ: 11, Parçalı ve az bulutlu.

        MANİSA: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA: 16, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

        HATAY: 11, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı.

        MERSİN: 15, Parçalı ve az bulutlu.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

        ANKARA: 6, Parçalı bulutlu.

        ÇANKIRI: 7, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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        ESKİŞEHİR: 4, Parçalı bulutlu.

        KONYA: 5, Parçalı ve az bulutlu.

        KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

        BOLU: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        KASTAMONU: 4, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karılık yağmur ve kar yağışlı.

        ZONGULDAK: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

        TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        ERZURUM: -2, Parçalı ve az bulutlu.

        KARS: -2, Parçalı ve az bulutlu.

        MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu.

        VAN: 3, Parçalı ve az bulutlu.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve az bulutlu.

        GAZİANTEP: 9, Parçalı ve az bulutlu.

        SİİRT: 7, Parçalı ve az bulutlu.

        ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve az bulutlu.

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        #hava durumu istanbul

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