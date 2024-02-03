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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi yorumladı - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi yorumladı

        Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 2-0 kazanırken Mauro Icardi'ye ceza alanı içinde yapılan müdahale tartışma yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:07
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        Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.

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        Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Victor Nelsson, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

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        Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper, ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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        Mücadeleye damga vuran pozisyon ise Mauro Icardi'nin ceza sahası içinde düşüp beklediği pozisyondu.

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        Bu tartışmalı pozisyonu beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler yorumladı.

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        Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım'ın yorumları ise şöyle:

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        "Suçlunun avukatı bile bunu Yargıtay'a götürmez"

        Deniz Çoban: Barış Alper'in pozisyonuna benziyor. Bu ondan çok daha net bir penaltı. O penaltıysa ki ben onun penaltı olduğunu düşünüyorum. Ona VAR müdahale etti. Buna etmedi.

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        Deniz Çoban: İki eliyle oyuncuyu kavramış, kolunu da koltuk altına sıkıştırmış. Öyle bir asılıyor ki oyuncu topa yetişemiyor. Suçlunun avukatı bile bunu Yargıtay'a götürmez. O kadar net bir penaltı.

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        Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış pozisyon benim için net penaltı. Elimizde çok güzel bir kanıt var. Bir el değil iki eliyle tutuyor. Hem de çekiyor. Bunların hepsi kanıt. Buna VAR müdahalesi kesinlikle gerekirdi."

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        Bülent Yıldırım: "Bence de pozisyon net penaltı ve sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Bu faul sportmenliğe de aykırı bir hareket."

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