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        Beşiktaş'tan iki bomba: William Carvalho ve Isco...

        İspanyol basını; Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı William Carvalho'yu İstanbul'a getirip imza attıracağını ve yine Betis'ten Isco'yu transfer etmenin peşinde olduğunu yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:44
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        Beşiktaş'ın, William Carvalho ve Isco olmak üzere iki transferi bitirmek üzere İspanya'da olduğu iddia edildi.

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        "Carvalho'nun bu çarşamba Real Betis antrenmanına katılmaması, Portekizli'nin Beşiktaş'a satılacağı iddialarını güçlendirdi.

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        Türkiye'de kış transferinin 9 Şubat'a kadar süresi var ancak Betis, maaş yükünü fazla bulduğu Carvalho için bu olası fırsatı değerlendirmek istiyor."

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        ISCO OLMAZSA ROTA KLAASSEN

        Minutoencancha ise SiyahBeyazlılar'ın, Real Betis'in 'on numarası' Isco'ya ve Getafe'nin stoperi Duarte'ye ilgisini şu sözlerle servis etti:

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        "Beşiktaş'ın Isco'yu transfer etme isteği, Betis taraftarlarını tedirgin ediyor.

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        Isco her ne kadar Betis ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatsa ve serbest kalma maddesi 20 milyon euro olarak belirlense de Türk kulübünün bu transferdeki ısrarı sürüyor.

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        Siyah-Beyazlılar, İspanyol yıldız için sözleşme engellerini birer birer aşmaya kararlı. İstanbul ekibi, Isco'yu transfer edemezse Inter'den Davy Klaassen'e yönelecek.

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        SAVUNMAYA DUARTE

        Paulista'yı A.Madrid'e kaptıran Beşiktaş'ın stoper hedefiyse Getafe'de oynayan Portekizli Domingos Duarte. Kartal, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

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        Bu hamle, hem Türk kulübü için hem de Fernando Santos tarafından yönetilen takıma katılma isteğini dile getiren stoper için olumlu bir adım olabilir."

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        Bu sezon Getafe formasıyla La Liga'da 12 maça çıkıp 807 dakika sahada kalan Duarte, bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gördü; 1 kez ikinci sarıdan kırmızı, 1 kez de direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

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