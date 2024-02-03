Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Antalyaspor: Helton, Saric, Veysel, Bahadır, Güray, Safuri, Kaluzinski, Larsson, Erdoğan, Bytyqi, Buksa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Haftaya 60 puanla lider giren Fenerbahçe, Sergen Yalçın yönetiminde kaybetmeden yoluna devam eden Bitexen Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.

MKE Ankaragücü maçının ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı EMS Yapı Sivasspor'a, Emre Mor'u VavaCars Fatih Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.

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İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta, iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

DZEKO 4 MAÇTIR SUSKUN

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, ligde 4 maçtır gol atamıyor.

Kaydettiği 16 golle, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Dzeko, 16. haftada iç sahada oynanan ve sarı-lacivertli takımın 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hat-trick yaptıktan sonra golle buluşamadı.

Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçında 5 gol atarken, bu gollerin ikisi İrfan Can Kahveci, ikisi Cengiz Ünder'den geldi. RAMS Başakşehir deplasmanında sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getiren isim ise penaltıdan kaydettiği golle Michy Batshuayi oldu.