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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Fenerbahçe Haberleri

        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.02.2024 - 18:01 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:12
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        Maçta müthiş heyecan!
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        STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Antalyaspor: Helton, Saric, Veysel, Bahadır, Güray, Safuri, Kaluzinski, Larsson, Erdoğan, Bytyqi, Buksa

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

        Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Haftaya 60 puanla lider giren Fenerbahçe, Sergen Yalçın yönetiminde kaybetmeden yoluna devam eden Bitexen Antalyaspor ile karşılaşıyor.

        Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        MKE Ankaragücü maçının ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı EMS Yapı Sivasspor'a, Emre Mor'u VavaCars Fatih Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.

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        İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

        Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta, iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

        DZEKO 4 MAÇTIR SUSKUN

        Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, ligde 4 maçtır gol atamıyor.

        Kaydettiği 16 golle, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Dzeko, 16. haftada iç sahada oynanan ve sarı-lacivertli takımın 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hat-trick yaptıktan sonra golle buluşamadı.

        Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçında 5 gol atarken, bu gollerin ikisi İrfan Can Kahveci, ikisi Cengiz Ünder'den geldi. RAMS Başakşehir deplasmanında sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getiren isim ise penaltıdan kaydettiği golle Michy Batshuayi oldu.

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