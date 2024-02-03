İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba

Bu inanç, araştırmanın sonuçlarına da yansıyor ve halkın yüzde 54.9'unun çorbanın şifa kaynağı olduğunu düşündüğü ortaya çıkıyor. Yüzde 31.6'sı çorbayı içini ısıtan bir lezzet olarak tanımlıyor ve yüzde 13.5'i ise kalabalık sofraları çağrıştırdığını söylüyor.