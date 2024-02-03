Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konuk olan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Cengiz Ünder ve Batshuayi kaydetti.
Fenerbahçe ligde yoluna doludizgin devam ediyor... Sarı-lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'nin ilk golü, 42. dakikada Cengiz Ünder'in harika plasesiyle geldi. 90+5'te sahne alan Batshuayi ise skoru belirleyen golü kaydetti.
Deplasmanda üst üste 6. kez kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, puanını 63'e çıkarıp averajla liderliğini sürdürdü.
Sergen Yalçın yönetiminde ligde çıktığı 7. maçta ilk mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 34 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sam Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden sert şutunda top kaleci Leite'de kaldı.
27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.
32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
35. dakikada Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.
65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.
87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı.
88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri (Dk. 80 Assombalonga), Saric (Dk. 80 Erdal Rakip), Bytyqi (Dk. 84 Van de Streek), Buksa
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 88 Bonucci), Tadic (Dk. 67 Joshua King), Dzeko (Dk. 82 Batshuayi)
Goller: Dk. 42 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 90+2 Kaluzinski (Bitexen Antalyaspor)