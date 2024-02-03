Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 9 kişiden 3'ü cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 9 kişiden 3'ü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi cezaevine teslim edildi, 6'sı serbest bırakıldı.
- Otomobilde 7 tabanca ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta 7 tabanca ele geçirdi.
Otomobildeki E.D. ile M.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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