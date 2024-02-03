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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 9 kişiden 3'ü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:03 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:15
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 9 kişiden 3'ü cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişiyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi cezaevine teslim edildi, 6'sı serbest bırakıldı.

        - Otomobilde 7 tabanca ele geçirildi

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta 7 tabanca ele geçirdi.

        Otomobildeki E.D. ile M.D. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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