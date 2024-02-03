Afyonkarahisar'da asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 9 kişiden 3'ü cezaevine teslim edildi.

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