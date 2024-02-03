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        Haberler Dünya Avrupa'daki çiftçiler neden eylem yapıyor? Çiftçi eyleminde son durum nedir?

        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor: Fransa ve İspanya arasında gerilim

        Son dönemde Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler AB'nin son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki olarak protestolar düzenliyor. Almanya'dan Fransa'ya, İspanya'dan İtalya'ya pek çok ülkede protestolar devam ediyor. Avrupa'da çiftçilerin günlerdir süren eylemleri son olarak ise Fransa ile İspanya arasında 'domates' üzerinden siyasi tartışmaya dönüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:55
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        Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

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        Avrupanın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

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        Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

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        YOLLARI KAPATTILAR

        AB’nin tarım politikalarına karşı protestolarını sürdüren Belçikalı çiftçiler, gece saatlerinden itibaren traktörleriyle yola çıkarak Hollanda sınırına ulaştı. Hollandalı çiftçiler de sınırdaki protestoya destek verdi.

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        Belçika tarafındaki çiftçiler Arendonk’ta, Hollanda tarafındakiler Hazeldonk’ta bir araya gelerek barikatları ateşe verdi.

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        Otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, Hollandalı yetkililer zorunlu olmadıkça Belçika'ya seyahat edilmemesini tavsiye etti.

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        YUNANİSTAN'DA MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çiftçilerin tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla iki haftadır sürdürdüğü protestoların sonlandırılması amacıyla hükümetin alacağı yeni önlemleri açıkladı.

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        Miçotakis, Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada, çiftçilerin kullandığı mazota uygulanan özel tüketim vergisinin iadesinin bu yıl da süreceğini ifade etti.

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        Yunanistan Elektrik Kurumu'nun, çiftçilere mayıs-eylül aylarında yüzde 10 indirim uygulayacağını belirten Miçotakis, çiftçilerin bazı kurumlara olan borçlarını ödemelerinde de kolaylık sağlanacağını duyurdu.

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        FRANSA VE İSPANYA ARASINDA 'DOMATES' GERİLİMİ

        Öte yandan Avrupa'da çiftçilerin günlendir süren eylemleri, Fransa ile İspanya arasında "domates" üzerinden siyasi tartışmaya dönüştü.

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        Eski Fransa Ekoloji Bakanı Segolele Royal'ın hafta içinde katıldığı bir televizyon programında İspanya'da üretilen domatesler için "yenilmez" ve "sahte organik" ifadelerini kullanması ve Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın İspanya'yı "sağlıksız tarım ürünleri yetiştirilmesine izin vererek haksız rekabet yaratmakla" suçlaması polemiğe yol açtı.

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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanyol tarım ürünlerine getirilen eleştirilerin "temelsiz" olduğunu savunarak, eski Fransız Bakan Royal'ı "şimdiye kadar deneme şansına sahip olmadığı domateslerden tatmak için İspanya'ya davet edeceğini" söyledi.

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        Sanchez, "Tattığı zaman görecek İspanyol domatesleri rakipsizdir, rakipsiz." dedi.

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        İstatistiklere göre yıllık sebze ve meyve tüketiminin yüzde 40'ını İspanya ve İtalya'dan ithal eden Fransa'da, çiftçiler, bu iki ülkeyi "haksız rekabetle" suçluyor.

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        * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #AB
        #dünya

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