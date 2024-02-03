Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Susuz beldesi Kavşağı'ndaki uygulama noktasında trafik denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulamada, evrak kontrolünün yanı sıra sürücü ve yolcularda emniyet kemeri takılması ile genel trafik güvenliği konularında bilgilendirmede bulundu.
Denetimde, 210 aracın kontrolünün yapıldığı bildirildi.
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