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        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliğinde 175 sikke ve 6 obje ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 175 sikke ile 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:55 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:11
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliğinde 175 sikke ve 6 obje ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 175 sikke ile 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö'nün elinde bazı tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezinde durdurduğu H.Ö'nün aracında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 175 sikke ve 6 obje ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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