Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya SON DAKİKA HABERİ: SpaceX açıkladı! Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi!

        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 08:41 Güncelleme: 03.02.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi.

        AA'da yer alan habere göre SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

        HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ERTELEME

        Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

        Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alper Gezeravcı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası