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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar ve Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:02
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar ve Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezi, Erenler Mahallesi ile Dinar'da 7 şüphelinin üzeri ve araçlarında yaptıkları aramalarda 762 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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