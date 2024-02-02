Son dakika haberi CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı CHP 31 Mart seçimleri için aday işimlerini netleştiriyor. 4 büyükşehir, 4 il merkezi olmak üzere 103 belediye başkanı adayı açıklandı. Büyükşehirlerde, Gaziantep'te Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak aday oldu. CHP'nin İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım adaylıktan çekildi, Onur Emrah Yıldız aday olarak belirlendi

Habertürk Giriş: 02.02.2024 - 21:57 Güncelleme: 02.02.2024 - 22:18 facebook

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