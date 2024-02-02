Son dakika haberi CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
CHP 31 Mart seçimleri için aday işimlerini netleştiriyor. 4 büyükşehir, 4 il merkezi olmak üzere 103 belediye başkanı adayı açıklandı. Büyükşehirlerde, Gaziantep'te Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak aday oldu. CHP'nin İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım adaylıktan çekildi, Onur Emrah Yıldız aday olarak belirlendi
CHP, MYK ve PM toplantılarının ardından yerel seçimlerde yarışacak 103 belediye başkan adayını daha duyurdu. Buna göre Gaziantep'te Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak aday oldu. CHP'nin İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım adaylıktan çekildi, Onur Emrah Yıldız aday olarak belirlendi.
4 İL MERKEZİ ADAYI DAHA KESİNLEŞTİ
Aksaray il merkezi adayı Pelinsu Yıldırım Demir, Bitlis il merkezi adayı Selim Suyugüzel, Erzincan il merkezi adayı Özge Vataner, Muş il merkezi adayı Tuncay Canga aday olarak belirlendi.ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...