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        Sandıklı'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı kızıl şahin koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:17 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:25
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        Sandıklı'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı kızıl şahin koruma altına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye yaptıkları Örenkaya köyü yakınlarında yaralı halde bulunan şahini teslim aldı.

        Ekipler, şahini tedavisi yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teslim etti.

        Şahin, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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