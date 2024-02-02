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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:51
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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        A.S, (53) idaresindeki 07 HOF 07 plakalı kamyonet, Karakuyu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki G.Ç, (59) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kent merkezindeki Yenice Mahallesi ile Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazalarda yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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